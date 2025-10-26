Betly (BETLY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00014625 $ 0.00014625 $ 0.00014625 24H Tief $ 0.00015703 $ 0.00015703 $ 0.00015703 24H Hoch 24H Tief $ 0.00014625$ 0.00014625 $ 0.00014625 24H Hoch $ 0.00015703$ 0.00015703 $ 0.00015703 Allzeithoch $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Niedrigster Preis $ 0.00003042$ 0.00003042 $ 0.00003042 Preisänderung (1H) +1.24% Preisänderung (1T) +5.62% Preisänderung (7T) -47.37% Preisänderung (7T) -47.37%

Der Echtzeitpreis von Betly (BETLY) beträgt $0.00015485. In den letzten 24 Stunden wurde BETLY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014625 und einem Höchstpreis von $ 0.00015703 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BETLY liegt bei $ 0.00201598, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003042.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BETLY im letzten Stunde um +1.24%, in den letzten 24 Stunden um +5.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -47.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Betly (BETLY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 154.83K$ 154.83K $ 154.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 154.83K$ 154.83K $ 154.83K Umlaufangebot 999.93M 999.93M 999.93M Gesamtangebot 999,934,367.158113 999,934,367.158113 999,934,367.158113

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Betly beträgt $ 154.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BETLY liegt bei 999.93M, das Gesamtangebot bei 999934367.158113. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 154.83K.