Beta Finance (BETA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00926622 $ 0.00926622 $ 0.00926622 24H Tief $ 0.00967442 $ 0.00967442 $ 0.00967442 24H Hoch 24H Tief $ 0.00926622$ 0.00926622 $ 0.00926622 24H Hoch $ 0.00967442$ 0.00967442 $ 0.00967442 Allzeithoch $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.19% Preisänderung (1T) +1.85% Preisänderung (7T) +22.40% Preisänderung (7T) +22.40%

Der Echtzeitpreis von Beta Finance (BETA) beträgt $0.00953312. In den letzten 24 Stunden wurde BETA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00926622 und einem Höchstpreis von $ 0.00967442 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BETA liegt bei $ 3.45, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BETA im letzten Stunde um -0.19%, in den letzten 24 Stunden um +1.85% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Beta Finance (BETA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beta Finance beträgt $ 9.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BETA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.53M.