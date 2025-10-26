Bestcoin (BEST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.28% Preisänderung (1T) -0.31% Preisänderung (7T) +28.66% Preisänderung (7T) +28.66%

Der Echtzeitpreis von Bestcoin (BEST) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BEST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEST liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEST im letzten Stunde um -0.28%, in den letzten 24 Stunden um -0.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bestcoin (BEST) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 98.98K$ 98.98K $ 98.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 98.98K$ 98.98K $ 98.98K Umlaufangebot 67.25B 67.25B 67.25B Gesamtangebot 67,247,829,373.10694 67,247,829,373.10694 67,247,829,373.10694

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bestcoin beträgt $ 98.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEST liegt bei 67.25B, das Gesamtangebot bei 67247829373.10694. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 98.98K.