BESC MONEY (MONEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 20.56 $ 20.56 $ 20.56 24H Tief $ 21.16 $ 21.16 $ 21.16 24H Hoch 24H Tief $ 20.56$ 20.56 $ 20.56 24H Hoch $ 21.16$ 21.16 $ 21.16 Allzeithoch $ 39.54$ 39.54 $ 39.54 Niedrigster Preis $ 19.78$ 19.78 $ 19.78 Preisänderung (1H) +0.54% Preisänderung (1T) -0.95% Preisänderung (7T) -1.32% Preisänderung (7T) -1.32%

Der Echtzeitpreis von BESC MONEY (MONEY) beträgt $20.83. In den letzten 24 Stunden wurde MONEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 20.56 und einem Höchstpreis von $ 21.16 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MONEY liegt bei $ 39.54, der bisherige Tiefstpreis bei $ 19.78.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MONEY im letzten Stunde um +0.54%, in den letzten 24 Stunden um -0.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BESC MONEY (MONEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 846.79K$ 846.79K $ 846.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 846.79K$ 846.79K $ 846.79K Umlaufangebot 40.66K 40.66K 40.66K Gesamtangebot 40,663.00937120019 40,663.00937120019 40,663.00937120019

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BESC MONEY beträgt $ 846.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MONEY liegt bei 40.66K, das Gesamtangebot bei 40663.00937120019. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 846.79K.