Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 501.24 $ 501.24 $ 501.24 24H Tief $ 546.27 $ 546.27 $ 546.27 24H Hoch 24H Tief $ 501.24$ 501.24 $ 501.24 24H Hoch $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Allzeithoch $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Niedrigster Preis $ 481.21$ 481.21 $ 481.21 Preisänderung (1H) -2.11% Preisänderung (1T) +6.67% Preisänderung (7T) +5.88% Preisänderung (7T) +5.88%

Der Echtzeitpreis von Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) beträgt $534.71. In den letzten 24 Stunden wurde BRK.BX zwischen einem Tiefstpreis von $ 501.24 und einem Höchstpreis von $ 546.27 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BRK.BX liegt bei $ 546.27, der bisherige Tiefstpreis bei $ 481.21.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BRK.BX im letzten Stunde um -2.11%, in den letzten 24 Stunden um +6.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 681.67K$ 681.67K $ 681.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.87M$ 11.87M $ 11.87M Umlaufangebot 1.27K 1.27K 1.27K Gesamtangebot 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway xStock beträgt $ 681.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BRK.BX liegt bei 1.27K, das Gesamtangebot bei 22199.99952743. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.87M.