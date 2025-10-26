Beny Bad Boy (BBB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 24H Tief $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24H Hoch 24H Tief $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 24H Hoch $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 Allzeithoch $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von Beny Bad Boy (BBB) beträgt $0.00316186. In den letzten 24 Stunden wurde BBB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00316162 und einem Höchstpreis von $ 0.00316186 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BBB liegt bei $ 0.00514351, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BBB im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Beny Bad Boy (BBB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Umlaufangebot 2.38B 2.38B 2.38B Gesamtangebot 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beny Bad Boy beträgt $ 7.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BBB liegt bei 2.38B, das Gesamtangebot bei 2382904000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.53M.