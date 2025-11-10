Bella Bumper (BUMPER) Tokenomics

Bella Bumper (BUMPER) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Bella Bumper (BUMPER), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:39:42 (UTC+8)
Bella Bumper (BUMPER) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Bella Bumper (BUMPER), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 264.57K
Gesamtangebot:
$ 499.68M
Umlaufangebot:
$ 499.68M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 264.57K
Allzeithoch:
$ 0.00667841
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00052948
Bella Bumper (BUMPER)-Informationen

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

Offizielle Website:
https://bellabumper.xyz/

Bella Bumper (BUMPER) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Bella Bumper (BUMPER) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BUMPER-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BUMPER-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BUMPER verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BUMPER -Tokens!

Haftungsausschluss

