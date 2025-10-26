BelieveGPT (BELIEVEGPT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00111204$ 0.00111204 $ 0.00111204 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.31% Preisänderung (1T) -11.65% Preisänderung (7T) +14.52% Preisänderung (7T) +14.52%

Der Echtzeitpreis von BelieveGPT (BELIEVEGPT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BELIEVEGPT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BELIEVEGPT liegt bei $ 0.00111204, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BELIEVEGPT im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um -11.65% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BelieveGPT (BELIEVEGPT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 718.59K$ 718.59K $ 718.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 718.59K$ 718.59K $ 718.59K Umlaufangebot 999.95M 999.95M 999.95M Gesamtangebot 999,951,199.1676748 999,951,199.1676748 999,951,199.1676748

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BelieveGPT beträgt $ 718.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BELIEVEGPT liegt bei 999.95M, das Gesamtangebot bei 999951199.1676748. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 718.59K.