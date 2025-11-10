Beercoin 2 (BEER2) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Beercoin 2 (BEER2), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:37:55 (UTC+8)
Beercoin 2 (BEER2) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Beercoin 2 (BEER2), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 99.08K
Gesamtangebot:
$ 528.11B
Umlaufangebot:
$ 395.56B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 132.29K
Allzeithoch:
$ 0.0000627
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
Beercoin 2 (BEER2)-Informationen

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

Offizielle Website:
https://beercoin2.wtf/
Whitepaper:
https://beercoin2.wtf/#faq

Beercoin 2 (BEER2) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Beercoin 2 (BEER2) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BEER2-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BEER2-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BEER2 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BEER2 -Tokens!

