Beercoin 2 (BEER2) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.88% Preisänderung (1T) +1.68% Preisänderung (7T) +4.14% Preisänderung (7T) +4.14%

Der Echtzeitpreis von Beercoin 2 (BEER2) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BEER2 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEER2 liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEER2 im letzten Stunde um +0.88%, in den letzten 24 Stunden um +1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Beercoin 2 (BEER2) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 121.46K$ 121.46K $ 121.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 162.17K$ 162.17K $ 162.17K Umlaufangebot 395.56B 395.56B 395.56B Gesamtangebot 528,115,431,670.6256 528,115,431,670.6256 528,115,431,670.6256

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beercoin 2 beträgt $ 121.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEER2 liegt bei 395.56B, das Gesamtangebot bei 528115431670.6256. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 162.17K.