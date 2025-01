Was ist Beenode (BNODE)

BEENODE is an open source, global payment network that is fully decentralized and has no control from Central authorities. Mathematics secures the network and empowers individuals to manage their own finances. BEENODE features faster transaction confirmation time and improved storage efficiency than the leading math-based bitcoin currency

Beenode (BNODE) Ressource Offizielle Website