Beavers by CEDEN (BEAVER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00015718 $ 0.00015718 $ 0.00015718 24H Tief $ 0.00016161 $ 0.00016161 $ 0.00016161 24H Hoch 24H Tief $ 0.00015718$ 0.00015718 $ 0.00015718 24H Hoch $ 0.00016161$ 0.00016161 $ 0.00016161 Allzeithoch $ 0.00018937$ 0.00018937 $ 0.00018937 Niedrigster Preis $ 0.00008098$ 0.00008098 $ 0.00008098 Preisänderung (1H) +0.33% Preisänderung (1T) -1.04% Preisänderung (7T) +17.05% Preisänderung (7T) +17.05%

Der Echtzeitpreis von Beavers by CEDEN (BEAVER) beträgt $0.00015986. In den letzten 24 Stunden wurde BEAVER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015718 und einem Höchstpreis von $ 0.00016161 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEAVER liegt bei $ 0.00018937, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008098.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEAVER im letzten Stunde um +0.33%, in den letzten 24 Stunden um -1.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Beavers by CEDEN (BEAVER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Umlaufangebot 6.72B 6.72B 6.72B Gesamtangebot 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Beavers by CEDEN beträgt $ 1.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEAVER liegt bei 6.72B, das Gesamtangebot bei 6723257311.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.07M.