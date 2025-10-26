BEAST SELLER (BEAST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00847243 $ 0.00847243 $ 0.00847243 24H Tief $ 0.00907826 $ 0.00907826 $ 0.00907826 24H Hoch 24H Tief $ 0.00847243$ 0.00847243 $ 0.00847243 24H Hoch $ 0.00907826$ 0.00907826 $ 0.00907826 Allzeithoch $ 0.101404$ 0.101404 $ 0.101404 Niedrigster Preis $ 0.00357844$ 0.00357844 $ 0.00357844 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) -2.41% Preisänderung (7T) -21.83% Preisänderung (7T) -21.83%

Der Echtzeitpreis von BEAST SELLER (BEAST) beträgt $0.00883525. In den letzten 24 Stunden wurde BEAST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00847243 und einem Höchstpreis von $ 0.00907826 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEAST liegt bei $ 0.101404, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00357844.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEAST im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BEAST SELLER (BEAST) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 613.12K$ 613.12K $ 613.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 613.12K$ 613.12K $ 613.12K Umlaufangebot 69.42M 69.42M 69.42M Gesamtangebot 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BEAST SELLER beträgt $ 613.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEAST liegt bei 69.42M, das Gesamtangebot bei 69420000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 613.12K.