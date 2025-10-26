Bearn BERA (YBERA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Niedrigster Preis $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Bearn BERA (YBERA) beträgt $2.94. In den letzten 24 Stunden wurde YBERA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YBERA liegt bei $ 2.98, der bisherige Tiefstpreis bei $ 2.25.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YBERA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bearn BERA (YBERA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K Umlaufangebot 4.84K 4.84K 4.84K Gesamtangebot 4,843.146214934966 4,843.146214934966 4,843.146214934966

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bearn BERA beträgt $ 17.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YBERA liegt bei 4.84K, das Gesamtangebot bei 4843.146214934966. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.24K.