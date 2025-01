Was ist Bearcoin (BEAR)

## What Is Bearcoin (Bear)? Bear - it is just the memecoin on TON. Bear also is an utility token using indication.io service. According to to the roadmap community have full control of the token (no team, no marketing supply) ## How Many Bear Coins Are There in Circulation? 209,992,065,244.8835 - Full supply is circulating Tokenomics: 50% launch, 48% DEX liquidity (100% TON), 2% airdrop ### Where Can I Buy Bearcoin (Bear)? [DeDust](https://dedust.io/swap/TON/BEAR)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Bearcoin (BEAR) Ressource Whitepaper Offizielle Website