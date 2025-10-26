Der Echtzeitpreis von Bean Coin beträgt heute 0.0007141 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BEAN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BEAN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bean Coin beträgt heute 0.0007141 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BEAN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BEAN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Bean Coin Preis (BEAN)

1 BEAN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00071523
$0.00071523
-4.20%1D
USD
Bean Coin (BEAN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:47:34 (UTC+8)

Bean Coin (BEAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00070574
$ 0.00070574
24H Tief
$ 0.0007486
$ 0.0007486
24H Hoch

$ 0.00070574
$ 0.00070574

$ 0.0007486
$ 0.0007486

$ 0.00223583
$ 0.00223583

$ 0.00037985
$ 0.00037985

-0.38%

-4.30%

-11.96%

-11.96%

Der Echtzeitpreis von Bean Coin (BEAN) beträgt $0.0007141. In den letzten 24 Stunden wurde BEAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00070574 und einem Höchstpreis von $ 0.0007486 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEAN liegt bei $ 0.00223583, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00037985.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEAN im letzten Stunde um -0.38%, in den letzten 24 Stunden um -4.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bean Coin (BEAN) Marktinformationen

$ 641.94K
$ 641.94K

--
--

$ 641.94K
$ 641.94K

898.53M
898.53M

898,525,811.8161958
898,525,811.8161958

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bean Coin beträgt $ 641.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEAN liegt bei 898.53M, das Gesamtangebot bei 898525811.8161958. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 641.94K.

Bean Coin (BEAN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Bean Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Bean Coin zu USD bei $ -0.0003129821.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Bean Coin zu USD bei $ -0.0004185808.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Bean Coin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-4.30%
30 Tage$ -0.0003129821-43.82%
60 Tage$ -0.0004185808-58.61%
90 Tage$ 0--

Was ist Bean Coin (BEAN)

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Bean Coin (BEAN) Ressource

Offizielle Website

Bean Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bean Coin (BEAN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bean Coin-(BEAN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bean Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bean Coin-Preisprognose an!

BEAN zu lokalen Währungen

Bean Coin (BEAN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bean Coin (BEAN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BEAN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Bean Coin (BEAN)

Wie viel ist Bean Coin (BEAN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BEAN in USD beträgt 0.0007141 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BEAN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BEAN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0007141. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bean Coin?
Die Marktkapitalisierung von BEAN beträgt $ 641.94K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BEAN?
Das Umlaufangebot von BEAN beträgt 898.53M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BEAN?
BEAN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00223583 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BEAN?
BEAN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00037985 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BEAN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BEAN beträgt -- USD.
Wird BEAN dieses Jahr noch steigen?
BEAN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BEAN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:47:34 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,448.17

$3,982.55

$0.05281

$6.2474

$194.85

$112,448.17

$3,982.55

$2.6301

$194.85

$0.19882

$0.00000

$0.6301

$0.000000000000091

$0.050222

$0.2099

$0.6301

$0.0000000000000000000350

$0.15353

$0.000000000000000007300

$0.114475

