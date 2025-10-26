Bean Coin (BEAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00070574 $ 0.00070574 $ 0.00070574 24H Tief $ 0.0007486 $ 0.0007486 $ 0.0007486 24H Hoch 24H Tief $ 0.00070574$ 0.00070574 $ 0.00070574 24H Hoch $ 0.0007486$ 0.0007486 $ 0.0007486 Allzeithoch $ 0.00223583$ 0.00223583 $ 0.00223583 Niedrigster Preis $ 0.00037985$ 0.00037985 $ 0.00037985 Preisänderung (1H) -0.38% Preisänderung (1T) -4.30% Preisänderung (7T) -11.96% Preisänderung (7T) -11.96%

Der Echtzeitpreis von Bean Coin (BEAN) beträgt $0.0007141. In den letzten 24 Stunden wurde BEAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00070574 und einem Höchstpreis von $ 0.0007486 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEAN liegt bei $ 0.00223583, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00037985.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEAN im letzten Stunde um -0.38%, in den letzten 24 Stunden um -4.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bean Coin (BEAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 641.94K$ 641.94K $ 641.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 641.94K$ 641.94K $ 641.94K Umlaufangebot 898.53M 898.53M 898.53M Gesamtangebot 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bean Coin beträgt $ 641.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEAN liegt bei 898.53M, das Gesamtangebot bei 898525811.8161958. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 641.94K.