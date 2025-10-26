Der Echtzeitpreis von BDC COIN beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BDC DANA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BDC DANA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von BDC COIN beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BDC DANA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BDC DANA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:49:13 (UTC+8)

BDC COIN (BDC DANA) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von BDC COIN (BDC DANA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BDC DANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BDC DANA liegt bei $ 0.01070641, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BDC DANA im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BDC COIN (BDC DANA) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BDC COIN beträgt $ 7.05K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BDC DANA liegt bei 999.78M, das Gesamtangebot bei 999779145.088568. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.05K.

BDC COIN (BDC DANA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von BDC COIN zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von BDC COIN zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von BDC COIN zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von BDC COIN zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.96%
30 Tage$ 0-97.79%
60 Tage$ 0-99.88%
90 Tage$ 0--

Was ist BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

BDC COIN (BDC DANA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BDC COIN (BDC DANA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BDC DANA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu BDC COIN (BDC DANA)

Wie viel ist BDC COIN (BDC DANA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BDC DANA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BDC DANA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BDC DANA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BDC COIN?
Die Marktkapitalisierung von BDC DANA beträgt $ 7.05K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BDC DANA?
Das Umlaufangebot von BDC DANA beträgt 999.78M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BDC DANA?
BDC DANA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01070641 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BDC DANA?
BDC DANA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BDC DANA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BDC DANA beträgt -- USD.
Wird BDC DANA dieses Jahr noch steigen?
BDC DANA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BDC DANA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
BDC COIN (BDC DANA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

