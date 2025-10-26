BDC COIN (BDC DANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +0.96% Preisänderung (7T) +4.43% Preisänderung (7T) +4.43%

Der Echtzeitpreis von BDC COIN (BDC DANA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BDC DANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BDC DANA liegt bei $ 0.01070641, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BDC DANA im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BDC COIN (BDC DANA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Umlaufangebot 999.78M 999.78M 999.78M Gesamtangebot 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BDC COIN beträgt $ 7.05K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BDC DANA liegt bei 999.78M, das Gesamtangebot bei 999779145.088568. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.05K.