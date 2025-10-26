Der Echtzeitpreis von BCGame Coin beträgt heute 0.00950338 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von BCGame Coin beträgt heute 0.00950338 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

BCGame Coin Preis (BC)

1 BC zu USD Echtzeitpreis:

$0.00949975
$0.00949975
+1.40%1D
USD
BCGame Coin (BC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:30:49 (UTC+8)

BCGame Coin (BC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00933772
$ 0.00933772
24H Tief
$ 0.00953915
$ 0.00953915
24H Hoch

$ 0.00933772
$ 0.00933772

$ 0.00953915
$ 0.00953915

$ 0.01100698
$ 0.01100698

$ 0.00291432
$ 0.00291432

+0.48%

+1.46%

+43.26%

+43.26%

Der Echtzeitpreis von BCGame Coin (BC) beträgt $0.00950338. In den letzten 24 Stunden wurde BC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00933772 und einem Höchstpreis von $ 0.00953915 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BC liegt bei $ 0.01100698, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00291432.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BC im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um +1.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +43.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BCGame Coin (BC) Marktinformationen

$ 94.94M
$ 94.94M

--
--

$ 94.94M
$ 94.94M

9.99B
9.99B

9,989,726,156.923063
9,989,726,156.923063

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BCGame Coin beträgt $ 94.94M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BC liegt bei 9.99B, das Gesamtangebot bei 9989726156.923063. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 94.94M.

BCGame Coin (BC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von BCGame Coin zu USD bei $ +0.00013642.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von BCGame Coin zu USD bei $ +0.0041561065.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von BCGame Coin zu USD bei $ +0.0006310339.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von BCGame Coin zu USD bei $ +0.001183633053136744.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00013642+1.46%
30 Tage$ +0.0041561065+43.73%
60 Tage$ +0.0006310339+6.64%
90 Tage$ +0.001183633053136744+14.23%

Was ist BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

BCGame Coin (BC) Ressource

Offizielle Website

BCGame Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BCGame Coin (BC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BCGame Coin-(BC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BCGame Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BCGame Coin-Preisprognose an!

BC zu lokalen Währungen

BCGame Coin (BC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BCGame Coin (BC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu BCGame Coin (BC)

Wie viel ist BCGame Coin (BC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BC in USD beträgt 0.00950338 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00950338. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BCGame Coin?
Die Marktkapitalisierung von BC beträgt $ 94.94M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BC?
Das Umlaufangebot von BC beträgt 9.99B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BC?
BC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01100698 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BC?
BC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00291432 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BC beträgt -- USD.
Wird BC dieses Jahr noch steigen?
BC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:30:49 (UTC+8)

BCGame Coin (BC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,331.45

$3,980.04

$0.05313

$6.3685

$195.31

$112,331.45

$3,980.04

$2.6364

$195.31

$0.19899

