BCGame Coin (BC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00933772 24H Hoch $ 0.00953915 Allzeithoch $ 0.01100698 Niedrigster Preis $ 0.00291432 Preisänderung (1H) +0.48% Preisänderung (1T) +1.46% Preisänderung (7T) +43.26%

Der Echtzeitpreis von BCGame Coin (BC) beträgt $0.00950338. In den letzten 24 Stunden wurde BC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00933772 und einem Höchstpreis von $ 0.00953915 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BC liegt bei $ 0.01100698, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00291432.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BC im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um +1.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +43.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BCGame Coin (BC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 94.94M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 94.94M Umlaufangebot 9.99B Gesamtangebot 9,989,726,156.923063

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BCGame Coin beträgt $ 94.94M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BC liegt bei 9.99B, das Gesamtangebot bei 9989726156.923063. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 94.94M.