BaseShake (BASESHAKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00159622 $ 0.00159622 $ 0.00159622 24H Tief $ 0.00221081 $ 0.00221081 $ 0.00221081 24H Hoch 24H Tief $ 0.00159622$ 0.00159622 $ 0.00159622 24H Hoch $ 0.00221081$ 0.00221081 $ 0.00221081 Allzeithoch $ 0.00373689$ 0.00373689 $ 0.00373689 Niedrigster Preis $ 0.00065732$ 0.00065732 $ 0.00065732 Preisänderung (1H) -6.16% Preisänderung (1T) -6.67% Preisänderung (7T) -2.63% Preisänderung (7T) -2.63%

Der Echtzeitpreis von BaseShake (BASESHAKE) beträgt $0.00160238. In den letzten 24 Stunden wurde BASESHAKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00159622 und einem Höchstpreis von $ 0.00221081 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BASESHAKE liegt bei $ 0.00373689, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00065732.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BASESHAKE im letzten Stunde um -6.16%, in den letzten 24 Stunden um -6.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BaseShake (BASESHAKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BaseShake beträgt $ 1.60M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BASESHAKE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.60M.