Based Zlurpee (ZLURPEE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.69% Preisänderung (1T) -2.44% Preisänderung (7T) -48.43% Preisänderung (7T) -48.43%

Der Echtzeitpreis von Based Zlurpee (ZLURPEE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ZLURPEE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZLURPEE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZLURPEE im letzten Stunde um +2.69%, in den letzten 24 Stunden um -2.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -48.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Based Zlurpee (ZLURPEE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K Umlaufangebot 420.69B 420.69B 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Based Zlurpee beträgt $ 54.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZLURPEE liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 54.92K.