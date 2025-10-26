Baseball Thief (KAREN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +0.81% Preisänderung (7T) +2.56%

Der Echtzeitpreis von Baseball Thief (KAREN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KAREN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KAREN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KAREN im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baseball Thief (KAREN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.73K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.73K Umlaufangebot 999.30M Gesamtangebot 999,304,295.65086

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baseball Thief beträgt $ 5.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KAREN liegt bei 999.30M, das Gesamtangebot bei 999304295.65086. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.73K.