Base Velocimeter (BVM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00354299 $ 0.00354299 $ 0.00354299 24H Tief $ 0.00368119 $ 0.00368119 $ 0.00368119 24H Hoch 24H Tief $ 0.00354299$ 0.00354299 $ 0.00354299 24H Hoch $ 0.00368119$ 0.00368119 $ 0.00368119 Allzeithoch $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Niedrigster Preis $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +3.35% Preisänderung (7T) +16.23% Preisänderung (7T) +16.23%

Der Echtzeitpreis von Base Velocimeter (BVM) beträgt $0.00368119. In den letzten 24 Stunden wurde BVM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00354299 und einem Höchstpreis von $ 0.00368119 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BVM liegt bei $ 0.787331, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00138317.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BVM im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +3.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Base Velocimeter (BVM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.28K$ 21.28K $ 21.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 55.39K$ 55.39K $ 55.39K Umlaufangebot 5.78M 5.78M 5.78M Gesamtangebot 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Velocimeter beträgt $ 21.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BVM liegt bei 5.78M, das Gesamtangebot bei 15047424.5246769. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 55.39K.