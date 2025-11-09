Base Carbon Tonne (BCT) Tokenomics
Base Carbon Tonne (BCT) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Base Carbon Tonne (BCT), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Base Carbon Tonne (BCT)-Informationen
Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.
Base Carbon Tonne (BCT) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Base Carbon Tonne (BCT) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von BCT-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele BCT-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von BCT verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BCT -Tokens!
BCT Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich BCT entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BCT kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
