Base Carbon Tonne (BCT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.247663 $ 0.247663 $ 0.247663 24H Tief $ 0.267188 $ 0.267188 $ 0.267188 24H Hoch 24H Tief $ 0.247663$ 0.247663 $ 0.247663 24H Hoch $ 0.267188$ 0.267188 $ 0.267188 Allzeithoch $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 Niedrigster Preis $ 0.145607$ 0.145607 $ 0.145607 Preisänderung (1H) +0.05% Preisänderung (1T) -5.84% Preisänderung (7T) -14.75% Preisänderung (7T) -14.75%

Der Echtzeitpreis von Base Carbon Tonne (BCT) beträgt $0.251177. In den letzten 24 Stunden wurde BCT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.247663 und einem Höchstpreis von $ 0.267188 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BCT liegt bei $ 8.6, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.145607.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BCT im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um -5.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Base Carbon Tonne (BCT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Umlaufangebot 21.11M 21.11M 21.11M Gesamtangebot 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Carbon Tonne beträgt $ 5.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BCT liegt bei 21.11M, das Gesamtangebot bei 21106186.28652228. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.30M.