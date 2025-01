Was ist Barking (BARK)

Barking NFTs are 10,000 unique barking sounds, each with a cartoon dog barking animation video, which are created by an artist from Bakery’s NFT art community. $BARK is a stand-alone token that will allow users to buy Barking NFTs and listen to the barking sound

Barking (BARK) Ressource Offizielle Website