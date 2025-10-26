Banmao (BANMAO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.34% Preisänderung (1T) +6.74% Preisänderung (7T) +14.51% Preisänderung (7T) +14.51%

Der Echtzeitpreis von Banmao (BANMAO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BANMAO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BANMAO liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BANMAO im letzten Stunde um +0.34%, in den letzten 24 Stunden um +6.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Banmao (BANMAO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 34.59K$ 34.59K $ 34.59K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.59K$ 34.59K $ 34.59K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Banmao beträgt $ 34.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BANMAO liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.59K.