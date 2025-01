Was ist BankSocial (BSL)

BankSocial™ is a first-of-its-kind Decentralized Financed (“DeFi”) peer-to-peer lending platform built on Ethereum. Initially, members will be encouraged to hold $BSOCIAL crypto by redistribution of all token sales. Our vision is to build a proprietary BLOCKSCORE™ social credit scoring system and social consensus lending pool, built with the security of smart contracts, to provide asset backed lending to the world.

BankSocial (BSL) Ressource Offizielle Website