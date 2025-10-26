BankrStrategy (BNKSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001163 24H Tief $ 0.00001557 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001163 24H Hoch $ 0.00001557 Allzeithoch $ 0.00011966 Niedrigster Preis $ 0.00001163 Preisänderung (1H) +1.47% Preisänderung (1T) -23.89% Preisänderung (7T) -40.30%

Der Echtzeitpreis von BankrStrategy (BNKSTR) beträgt $0.00001184. In den letzten 24 Stunden wurde BNKSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001163 und einem Höchstpreis von $ 0.00001557 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNKSTR liegt bei $ 0.00011966, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001163.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNKSTR im letzten Stunde um +1.47%, in den letzten 24 Stunden um -23.89% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BankrStrategy (BNKSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.15K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.15K Umlaufangebot 941.85M Gesamtangebot 941,845,405.3788316

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BankrStrategy beträgt $ 11.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNKSTR liegt bei 941.85M, das Gesamtangebot bei 941845405.3788316. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.15K.