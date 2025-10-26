Der Echtzeitpreis von Balsa MM Fund beträgt heute 0.075182 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BMMF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BMMF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Balsa MM Fund beträgt heute 0.075182 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BMMF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BMMF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BMMF

BMMF-Preisinformationen

Offizielle BMMF-Website

BMMF-Tokenökonomie

BMMF-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Balsa MM Fund Logo

Balsa MM Fund Preis (BMMF)

Nicht aufgelistet

1 BMMF zu USD Echtzeitpreis:

$0.075182
$0.075182$0.075182
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Balsa MM Fund (BMMF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:47:07 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.075229
$ 0.075229$ 0.075229

$ 0.070272
$ 0.070272$ 0.070272

--

--

+1.21%

+1.21%

Der Echtzeitpreis von Balsa MM Fund (BMMF) beträgt $0.075182. In den letzten 24 Stunden wurde BMMF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BMMF liegt bei $ 0.075229, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.070272.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BMMF im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Balsa MM Fund (BMMF) Marktinformationen

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

--
----

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

49.29M
49.29M 49.29M

49,290,262.52985915
49,290,262.52985915 49,290,262.52985915

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Balsa MM Fund beträgt $ 3.71M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BMMF liegt bei 49.29M, das Gesamtangebot bei 49290262.52985915. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.71M.

Balsa MM Fund (BMMF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Balsa MM Fund zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Balsa MM Fund zu USD bei $ +0.0027820272.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Balsa MM Fund zu USD bei $ +0.0038578440.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Balsa MM Fund zu USD bei $ +0.00433442760696927.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ +0.0027820272+3.70%
60 Tage$ +0.0038578440+5.13%
90 Tage$ +0.00433442760696927+6.12%

Was ist Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Balsa MM Fund (BMMF) Ressource

Offizielle Website

Balsa MM Fund-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Balsa MM Fund (BMMF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Balsa MM Fund-(BMMF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Balsa MM Fund zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Balsa MM Fund-Preisprognose an!

BMMF zu lokalen Währungen

Balsa MM Fund (BMMF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Balsa MM Fund (BMMF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BMMF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Balsa MM Fund (BMMF)

Wie viel ist Balsa MM Fund (BMMF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BMMF in USD beträgt 0.075182 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BMMF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BMMF-zu-USD-Preis beträgt $ 0.075182. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Balsa MM Fund?
Die Marktkapitalisierung von BMMF beträgt $ 3.71M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BMMF?
Das Umlaufangebot von BMMF beträgt 49.29M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BMMF?
BMMF erreichte einen Allzeithochpreis von 0.075229 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BMMF?
BMMF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.070272 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BMMF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BMMF beträgt -- USD.
Wird BMMF dieses Jahr noch steigen?
BMMF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BMMF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:47:07 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,417.12
$112,417.12$112,417.12

+0.92%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.45
$3,982.45$3,982.45

+1.26%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05281
$0.05281$0.05281

-23.01%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3032
$6.3032$6.3032

-14.14%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

+1.56%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,417.12
$112,417.12$112,417.12

+0.92%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.45
$3,982.45$3,982.45

+1.26%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6294
$2.6294$2.6294

+1.20%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

+1.56%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19877
$0.19877$0.19877

+1.29%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6301
$0.6301$0.6301

+950.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050771
$0.050771$0.050771

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2099
$0.2099$0.2099

-80.61%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6301
$0.6301$0.6301

+950.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000310
$0.0000000000000000000310$0.0000000000000000000310

+181.81%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15315
$0.15315$0.15315

+87.45%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007300
$0.000000000000000007300$0.000000000000000007300

+32.72%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114577
$0.114577$0.114577

+45.11%