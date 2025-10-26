Balsa MM Fund (BMMF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.075229$ 0.075229 $ 0.075229 Niedrigster Preis $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.21% Preisänderung (7T) +1.21%

Der Echtzeitpreis von Balsa MM Fund (BMMF) beträgt $0.075182. In den letzten 24 Stunden wurde BMMF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BMMF liegt bei $ 0.075229, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.070272.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BMMF im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Balsa MM Fund (BMMF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Umlaufangebot 49.29M 49.29M 49.29M Gesamtangebot 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Balsa MM Fund beträgt $ 3.71M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BMMF liegt bei 49.29M, das Gesamtangebot bei 49290262.52985915. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.71M.