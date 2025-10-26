Ballz of Steel (BALLZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0012954 $ 0.0012954 $ 0.0012954 24H Tief $ 0.00133612 $ 0.00133612 $ 0.00133612 24H Hoch 24H Tief $ 0.0012954$ 0.0012954 $ 0.0012954 24H Hoch $ 0.00133612$ 0.00133612 $ 0.00133612 Allzeithoch $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.63% Preisänderung (1T) -1.06% Preisänderung (7T) +6.03% Preisänderung (7T) +6.03%

Der Echtzeitpreis von Ballz of Steel (BALLZ) beträgt $0.00132069. In den letzten 24 Stunden wurde BALLZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0012954 und einem Höchstpreis von $ 0.00133612 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BALLZ liegt bei $ 0.01151396, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BALLZ im letzten Stunde um -0.63%, in den letzten 24 Stunden um -1.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ballz of Steel (BALLZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ballz of Steel beträgt $ 1.32M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BALLZ liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.32M.