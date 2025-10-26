Baldor (BALDOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 12.21 $ 12.21 $ 12.21 24H Tief $ 12.39 $ 12.39 $ 12.39 24H Hoch 24H Tief $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 24H Hoch $ 12.39$ 12.39 $ 12.39 Allzeithoch $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 Niedrigster Preis $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 Preisänderung (1H) +0.34% Preisänderung (1T) +0.37% Preisänderung (7T) +4.25% Preisänderung (7T) +4.25%

Der Echtzeitpreis von Baldor (BALDOR) beträgt $12.35. In den letzten 24 Stunden wurde BALDOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 12.21 und einem Höchstpreis von $ 12.39 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BALDOR liegt bei $ 23.5, der bisherige Tiefstpreis bei $ 9.84.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BALDOR im letzten Stunde um +0.34%, in den letzten 24 Stunden um +0.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baldor (BALDOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Umlaufangebot 100.00K 100.00K 100.00K Gesamtangebot 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baldor beträgt $ 1.23M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BALDOR liegt bei 100.00K, das Gesamtangebot bei 100000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.23M.