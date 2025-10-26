BAI Stablecoin (BAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.078 $ 1.078 $ 1.078 24H Tief $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 24H Hoch 24H Tief $ 1.078$ 1.078 $ 1.078 24H Hoch $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Allzeithoch $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Niedrigster Preis $ 0.814914$ 0.814914 $ 0.814914 Preisänderung (1H) +0.23% Preisänderung (1T) +1.01% Preisänderung (7T) +0.70% Preisänderung (7T) +0.70%

Der Echtzeitpreis von BAI Stablecoin (BAI) beträgt $1.093. In den letzten 24 Stunden wurde BAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.078 und einem Höchstpreis von $ 1.09 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAI liegt bei $ 1.45, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.814914.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAI im letzten Stunde um +0.23%, in den letzten 24 Stunden um +1.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BAI Stablecoin (BAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 71.87K$ 71.87K $ 71.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 71.87K$ 71.87K $ 71.87K Umlaufangebot 65.77K 65.77K 65.77K Gesamtangebot 65,767.65032411751 65,767.65032411751 65,767.65032411751

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BAI Stablecoin beträgt $ 71.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAI liegt bei 65.77K, das Gesamtangebot bei 65767.65032411751. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 71.87K.