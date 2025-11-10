Bag on Bonk (BAG) Tokenomics
Bag on Bonk (BAG) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Bag on Bonk (BAG), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Bag on Bonk (BAG)-Informationen
What Is BAG Token?
BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.
BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.
While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.
Bag on Bonk (BAG) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Bag on Bonk (BAG) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von BAG-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele BAG-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von BAG verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BAG -Tokens!
BAG Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich BAG entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BAG kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
