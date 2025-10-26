Der Echtzeitpreis von Bag on Bonk beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BAG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BAG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bag on Bonk beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BAG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BAG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Bag on Bonk Preis (BAG)

1 BAG zu USD Echtzeitpreis:

$0.00023284
$0.00023284$0.00023284
+1.40%1D
USD
Bag on Bonk (BAG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Bag on Bonk (BAG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010115
$ 0.0010115$ 0.0010115

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+1.41%

-0.69%

-0.69%

Der Echtzeitpreis von Bag on Bonk (BAG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BAG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAG liegt bei $ 0.0010115, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAG im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um +1.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bag on Bonk (BAG) Marktinformationen

$ 232.80K
$ 232.80K$ 232.80K

--
----

$ 232.80K
$ 232.80K$ 232.80K

999.82M
999.82M 999.82M

999,816,193.908549
999,816,193.908549 999,816,193.908549

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bag on Bonk beträgt $ 232.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAG liegt bei 999.82M, das Gesamtangebot bei 999816193.908549. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 232.80K.

Bag on Bonk (BAG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Bag on Bonk zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Bag on Bonk zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Bag on Bonk zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Bag on Bonk zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.41%
30 Tage$ 0-19.74%
60 Tage$ 0-68.90%
90 Tage$ 0--

Was ist Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Bag on Bonk (BAG) Ressource

Offizielle Website

Bag on Bonk-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bag on Bonk (BAG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bag on Bonk-(BAG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bag on Bonk zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bag on Bonk-Preisprognose an!

BAG zu lokalen Währungen

Bag on Bonk (BAG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bag on Bonk (BAG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BAG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Bag on Bonk (BAG)

Wie viel ist Bag on Bonk (BAG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BAG in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BAG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BAG-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bag on Bonk?
Die Marktkapitalisierung von BAG beträgt $ 232.80K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BAG?
Das Umlaufangebot von BAG beträgt 999.82M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BAG?
BAG erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0010115 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BAG?
BAG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BAG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BAG beträgt -- USD.
Wird BAG dieses Jahr noch steigen?
BAG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BAG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Bag on Bonk (BAG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

