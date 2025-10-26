Bag on Bonk (BAG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.21% Preisänderung (1T) +1.41% Preisänderung (7T) -0.69% Preisänderung (7T) -0.69%

Der Echtzeitpreis von Bag on Bonk (BAG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BAG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAG liegt bei $ 0.0010115, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAG im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um +1.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bag on Bonk (BAG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 232.80K$ 232.80K $ 232.80K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 232.80K$ 232.80K $ 232.80K Umlaufangebot 999.82M 999.82M 999.82M Gesamtangebot 999,816,193.908549 999,816,193.908549 999,816,193.908549

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bag on Bonk beträgt $ 232.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAG liegt bei 999.82M, das Gesamtangebot bei 999816193.908549. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 232.80K.