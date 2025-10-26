baddiecoin (BADDIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00010568 $ 0.00010568 $ 0.00010568 24H Tief $ 0.00011863 $ 0.00011863 $ 0.00011863 24H Hoch 24H Tief $ 0.00010568$ 0.00010568 $ 0.00010568 24H Hoch $ 0.00011863$ 0.00011863 $ 0.00011863 Allzeithoch $ 0.00029214$ 0.00029214 $ 0.00029214 Niedrigster Preis $ 0.00009176$ 0.00009176 $ 0.00009176 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +8.85% Preisänderung (7T) +15.94% Preisänderung (7T) +15.94%

Der Echtzeitpreis von baddiecoin (BADDIE) beträgt $0.00011607. In den letzten 24 Stunden wurde BADDIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00010568 und einem Höchstpreis von $ 0.00011863 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BADDIE liegt bei $ 0.00029214, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009176.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BADDIE im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +8.85% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

baddiecoin (BADDIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von baddiecoin beträgt $ 116.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BADDIE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 116.69K.