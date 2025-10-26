Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.149483 24H Hoch $ 0.152498 Allzeithoch $ 2.21 Niedrigster Preis $ 0.061061 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +1.31% Preisänderung (7T) +2.97%

Der Echtzeitpreis von Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) beträgt $0.151893. In den letzten 24 Stunden wurde BLUNA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.149483 und einem Höchstpreis von $ 0.152498 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLUNA liegt bei $ 2.21, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.061061.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLUNA im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 228.75K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 228.75K Umlaufangebot 1.51M Gesamtangebot 1,505,982.788726

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Backbone Labs Staked LUNA beträgt $ 228.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLUNA liegt bei 1.51M, das Gesamtangebot bei 1505982.788726. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 228.75K.