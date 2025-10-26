Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001115 $ 0.00001115 $ 0.00001115 24H Tief $ 0.0000117 $ 0.0000117 $ 0.0000117 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001115$ 0.00001115 $ 0.00001115 24H Hoch $ 0.0000117$ 0.0000117 $ 0.0000117 Allzeithoch $ 0.00029133$ 0.00029133 $ 0.00029133 Niedrigster Preis $ 0.00001099$ 0.00001099 $ 0.00001099 Preisänderung (1H) +1.74% Preisänderung (1T) +0.62% Preisänderung (7T) -6.01% Preisänderung (7T) -6.01%

Der Echtzeitpreis von Back2EmploymentEducationTraining (BEET) beträgt $0.00001161. In den letzten 24 Stunden wurde BEET zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001115 und einem Höchstpreis von $ 0.0000117 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BEET liegt bei $ 0.00029133, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001099.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BEET im letzten Stunde um +1.74%, in den letzten 24 Stunden um +0.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Umlaufangebot 961.91M 961.91M 961.91M Gesamtangebot 961,914,744.022589 961,914,744.022589 961,914,744.022589

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Back2EmploymentEducationTraining beträgt $ 11.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BEET liegt bei 961.91M, das Gesamtangebot bei 961914744.022589. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.17K.