BabyUnicorn (BABYU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) +2.39% Preisänderung (7T) -21.57% Preisänderung (7T) -21.57%

Der Echtzeitpreis von BabyUnicorn (BABYU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYU im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +2.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BabyUnicorn (BABYU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 158.60K$ 158.60K $ 158.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 158.60K$ 158.60K $ 158.60K Umlaufangebot 999.84M 999.84M 999.84M Gesamtangebot 999,843,407.961523 999,843,407.961523 999,843,407.961523

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BabyUnicorn beträgt $ 158.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYU liegt bei 999.84M, das Gesamtangebot bei 999843407.961523. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 158.60K.