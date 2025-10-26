BabyManyu (BABYMANYU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.19% Preisänderung (1T) -1.74% Preisänderung (7T) +30.42% Preisänderung (7T) +30.42%

Der Echtzeitpreis von BabyManyu (BABYMANYU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYMANYU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYMANYU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYMANYU im letzten Stunde um +1.19%, in den letzten 24 Stunden um -1.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +30.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BabyManyu (BABYMANYU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K Umlaufangebot 420.69T 420.69T 420.69T Gesamtangebot 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BabyManyu beträgt $ 61.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYMANYU liegt bei 420.69T, das Gesamtangebot bei 420690000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 61.78K.