Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.39% Preisänderung (1T) +2.69% Preisänderung (7T) -64.72% Preisänderung (7T) -64.72%

Der Echtzeitpreis von Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYWLFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYWLFI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYWLFI im letzten Stunde um +1.39%, in den letzten 24 Stunden um +2.69% und in den vergangenen 7 Tagen um -64.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 90.58K$ 90.58K $ 90.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 90.58K$ 90.58K $ 90.58K Umlaufangebot 90.00B 90.00B 90.00B Gesamtangebot 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby World Liberty Financial beträgt $ 90.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYWLFI liegt bei 90.00B, das Gesamtangebot bei 90000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 90.58K.