Baby Trash (BTRASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -2.53% Preisänderung (7T) -2.53%

Der Echtzeitpreis von Baby Trash (BTRASH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BTRASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BTRASH liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BTRASH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby Trash (BTRASH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,985,441.542389 999,985,441.542389 999,985,441.542389

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby Trash beträgt $ 7.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BTRASH liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999985441.542389. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.67K.