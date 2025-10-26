Baby Poo (BABYPOO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.06% Preisänderung (1T) +1.21% Preisänderung (7T) -39.82% Preisänderung (7T) -39.82%

Der Echtzeitpreis von Baby Poo (BABYPOO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYPOO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYPOO liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYPOO im letzten Stunde um +2.06%, in den letzten 24 Stunden um +1.21% und in den vergangenen 7 Tagen um -39.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby Poo (BABYPOO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.24K$ 26.24K $ 26.24K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.24K$ 26.24K $ 26.24K Umlaufangebot 888.89B 888.89B 888.89B Gesamtangebot 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby Poo beträgt $ 26.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYPOO liegt bei 888.89B, das Gesamtangebot bei 888888888888.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.24K.