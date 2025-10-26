Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00001076$ 0.00001076 $ 0.00001076 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.56% Preisänderung (7T) -0.41% Preisänderung (7T) -0.41%

Der Echtzeitpreis von Baby Neiro Token (BABYNEIRO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYNEIRO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYNEIRO liegt bei $ 0.00001076, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYNEIRO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.56% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 49.73K$ 49.73K $ 49.73K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 49.73K$ 49.73K $ 49.73K Umlaufangebot 420.69B 420.69B 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby Neiro Token beträgt $ 49.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYNEIRO liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 49.73K.