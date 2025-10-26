Der Echtzeitpreis von Baby Neiro Token beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BABYNEIRO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BABYNEIRO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Baby Neiro Token beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BABYNEIRO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BABYNEIRO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Baby Neiro Token Preis (BABYNEIRO)

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:34:02 (UTC+8)

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Preisinformationen (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001076
$ 0.00001076$ 0.00001076

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.56%

-0.41%

-0.41%

Der Echtzeitpreis von Baby Neiro Token (BABYNEIRO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYNEIRO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYNEIRO liegt bei $ 0.00001076, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYNEIRO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.56% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Marktinformationen

$ 49.73K
$ 49.73K$ 49.73K

--
----

$ 49.73K
$ 49.73K$ 49.73K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby Neiro Token beträgt $ 49.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYNEIRO liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 49.73K.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Baby Neiro Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Baby Neiro Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Baby Neiro Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Baby Neiro Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.56%
30 Tage$ 0-9.56%
60 Tage$ 0-23.29%
90 Tage$ 0--

Was ist Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Ressource

Offizielle Website

Baby Neiro Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Baby Neiro Token (BABYNEIRO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Baby Neiro Token-(BABYNEIRO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Baby Neiro Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Baby Neiro Token-Preisprognose an!

BABYNEIRO zu lokalen Währungen

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Baby Neiro Token (BABYNEIRO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BABYNEIRO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Wie viel ist Baby Neiro Token (BABYNEIRO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BABYNEIRO in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BABYNEIRO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BABYNEIRO-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Baby Neiro Token?
Die Marktkapitalisierung von BABYNEIRO beträgt $ 49.73K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BABYNEIRO?
Das Umlaufangebot von BABYNEIRO beträgt 420.69B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BABYNEIRO?
BABYNEIRO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00001076 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BABYNEIRO?
BABYNEIRO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BABYNEIRO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BABYNEIRO beträgt -- USD.
Wird BABYNEIRO dieses Jahr noch steigen?
BABYNEIRO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BABYNEIRO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

