Baby Ethereum (BABYETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.37% Preisänderung (1T) +2.41% Preisänderung (7T) +1.38% Preisänderung (7T) +1.38%

Der Echtzeitpreis von Baby Ethereum (BABYETH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYETH liegt bei $ 0.00133475, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYETH im letzten Stunde um +1.37%, in den letzten 24 Stunden um +2.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby Ethereum (BABYETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Umlaufangebot 500.00M 500.00M 500.00M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby Ethereum beträgt $ 62.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYETH liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 62.28K.