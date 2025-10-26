Der Echtzeitpreis von Baby DOWGE beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BABY DOWGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BABY DOWGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Baby DOWGE beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BABY DOWGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BABY DOWGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BABY DOWGE

BABY DOWGE-Preisinformationen

Offizielle BABY DOWGE-Website

BABY DOWGE-Tokenökonomie

BABY DOWGE-Preisprognose

Baby DOWGE Logo

Baby DOWGE Preis (BABY DOWGE)

Nicht aufgelistet

1 BABY DOWGE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00036329
$0.00036329
-0.50%1D
mexc
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:28:43 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566

$ 0
$ 0

-0.05%

-0.59%

+19.82%

+19.82%

Der Echtzeitpreis von Baby DOWGE (BABY DOWGE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABY DOWGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABY DOWGE liegt bei $ 0.00323566, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABY DOWGE im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Marktinformationen

$ 361.25K
$ 361.25K

--
--

$ 361.25K
$ 361.25K

999.97M
999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby DOWGE beträgt $ 361.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABY DOWGE liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999971668.125517. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 361.25K.

Baby DOWGE (BABY DOWGE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Baby DOWGE zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Baby DOWGE zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Baby DOWGE zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Baby DOWGE zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.59%
30 Tage$ 0+10.72%
60 Tage$ 0-12.40%
90 Tage$ 0--

Was ist Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Ressource

Offizielle Website

Baby DOWGE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Baby DOWGE (BABY DOWGE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Baby DOWGE-(BABY DOWGE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Baby DOWGE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Baby DOWGE-Preisprognose an!

BABY DOWGE zu lokalen Währungen

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Baby DOWGE (BABY DOWGE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BABY DOWGE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Wie viel ist Baby DOWGE (BABY DOWGE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BABY DOWGE in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BABY DOWGE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BABY DOWGE-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Baby DOWGE?
Die Marktkapitalisierung von BABY DOWGE beträgt $ 361.25K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BABY DOWGE?
Das Umlaufangebot von BABY DOWGE beträgt 999.97M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BABY DOWGE?
BABY DOWGE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00323566 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BABY DOWGE?
BABY DOWGE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BABY DOWGE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BABY DOWGE beträgt -- USD.
Wird BABY DOWGE dieses Jahr noch steigen?
BABY DOWGE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BABY DOWGE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:28:43 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

$112,692.01

$3,998.67

$0.05492

$6.4868

$195.66

$3,998.67

$112,692.01

$2.6318

$195.66

$0.19958

$0.00000

$0.7969

$0.000000000000091

$0.051860

$0.1945

$0.7969

$0.15190

$0.0000000000000000000193

$0.115226

$0.000000000000000007294

