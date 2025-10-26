Baby DOWGE (BABY DOWGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) -0.59% Preisänderung (7T) +19.82% Preisänderung (7T) +19.82%

Der Echtzeitpreis von Baby DOWGE (BABY DOWGE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABY DOWGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABY DOWGE liegt bei $ 0.00323566, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABY DOWGE im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 361.25K$ 361.25K $ 361.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 361.25K$ 361.25K $ 361.25K Umlaufangebot 999.97M 999.97M 999.97M Gesamtangebot 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby DOWGE beträgt $ 361.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABY DOWGE liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999971668.125517. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 361.25K.