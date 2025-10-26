Baby Boss (BABYBOSS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.38% Preisänderung (1T) +0.04% Preisänderung (7T) -3.22% Preisänderung (7T) -3.22%

Der Echtzeitpreis von Baby Boss (BABYBOSS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BABYBOSS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABYBOSS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABYBOSS im letzten Stunde um +0.38%, in den letzten 24 Stunden um +0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby Boss (BABYBOSS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Umlaufangebot 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Gesamtangebot 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby Boss beträgt $ 18.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BABYBOSS liegt bei 420,000.00T, das Gesamtangebot bei 4.2e+17. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.78K.