Der Echtzeitpreis von Baby BFT beträgt heute 0.0010946 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BBFT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BBFT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Baby BFT beträgt heute 0.0010946 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BBFT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BBFT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 BBFT zu USD Echtzeitpreis:

$0.0010946
-8.60%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Baby BFT (BBFT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:46:25 (UTC+8)

Baby BFT (BBFT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0.00120155
24H Hoch

$ 0
$ 0.00120155
$ 0.00794105
$ 0
-1.93%

-8.33%

-43.92%

-43.92%

Der Echtzeitpreis von Baby BFT (BBFT) beträgt $0.0010946. In den letzten 24 Stunden wurde BBFT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00120155 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BBFT liegt bei $ 0.00794105, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BBFT im letzten Stunde um -1.93%, in den letzten 24 Stunden um -8.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -43.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby BFT (BBFT) Marktinformationen

$ 4.40M
--
$ 11.00M
4.00B
10,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby BFT beträgt $ 4.40M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BBFT liegt bei 4.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.00M.

Baby BFT (BBFT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Baby BFT zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Baby BFT zu USD bei $ -0.0007414925.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Baby BFT zu USD bei $ +0.0001154585.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Baby BFT zu USD bei $ +0.0003212022644282022.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-8.33%
30 Tage$ -0.0007414925-67.74%
60 Tage$ +0.0001154585+10.55%
90 Tage$ +0.0003212022644282022+41.53%

Was ist Baby BFT (BBFT)

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Baby BFT (BBFT) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Baby BFT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Baby BFT (BBFT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Baby BFT-(BBFT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Baby BFT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Baby BFT-Preisprognose an!

BBFT zu lokalen Währungen

Baby BFT (BBFT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Baby BFT (BBFT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BBFT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Baby BFT (BBFT)

Wie viel ist Baby BFT (BBFT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BBFT in USD beträgt 0.0010946 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BBFT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BBFT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0010946. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Baby BFT?
Die Marktkapitalisierung von BBFT beträgt $ 4.40M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BBFT?
Das Umlaufangebot von BBFT beträgt 4.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BBFT?
BBFT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00794105 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BBFT?
BBFT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BBFT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BBFT beträgt -- USD.
Wird BBFT dieses Jahr noch steigen?
BBFT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BBFT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Baby BFT (BBFT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

