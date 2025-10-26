Baby BFT (BBFT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00120155 $ 0.00120155 $ 0.00120155 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00120155$ 0.00120155 $ 0.00120155 Allzeithoch $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.93% Preisänderung (1T) -8.33% Preisänderung (7T) -43.92% Preisänderung (7T) -43.92%

Der Echtzeitpreis von Baby BFT (BBFT) beträgt $0.0010946. In den letzten 24 Stunden wurde BBFT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00120155 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BBFT liegt bei $ 0.00794105, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BBFT im letzten Stunde um -1.93%, in den letzten 24 Stunden um -8.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -43.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby BFT (BBFT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.00M$ 11.00M $ 11.00M Umlaufangebot 4.00B 4.00B 4.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby BFT beträgt $ 4.40M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BBFT liegt bei 4.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.00M.