B All In (BALLIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.14% Preisänderung (1T) +1.05% Preisänderung (7T) +43.07% Preisänderung (7T) +43.07%

Der Echtzeitpreis von B All In (BALLIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BALLIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BALLIN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BALLIN im letzten Stunde um +1.14%, in den letzten 24 Stunden um +1.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +43.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

B All In (BALLIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K Umlaufangebot 999.79M 999.79M 999.79M Gesamtangebot 999,790,658.105206 999,790,658.105206 999,790,658.105206

Die aktuelle Marktkapitalisierung von B All In beträgt $ 26.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BALLIN liegt bei 999.79M, das Gesamtangebot bei 999790658.105206. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.81K.