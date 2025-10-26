Axelrod by Virtuals (AXR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00671161 $ 0.00671161 $ 0.00671161 24H Tief $ 0.01129625 $ 0.01129625 $ 0.01129625 24H Hoch 24H Tief $ 0.00671161$ 0.00671161 $ 0.00671161 24H Hoch $ 0.01129625$ 0.01129625 $ 0.01129625 Allzeithoch $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Niedrigster Preis $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Preisänderung (1H) +5.07% Preisänderung (1T) +1.20% Preisänderung (7T) +183.30% Preisänderung (7T) +183.30%

Der Echtzeitpreis von Axelrod by Virtuals (AXR) beträgt $0.00730948. In den letzten 24 Stunden wurde AXR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00671161 und einem Höchstpreis von $ 0.01129625 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AXR liegt bei $ 0.04937155, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00163668.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AXR im letzten Stunde um +5.07%, in den letzten 24 Stunden um +1.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +183.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Axelrod by Virtuals (AXR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M Umlaufangebot 642.14M 642.14M 642.14M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Axelrod by Virtuals beträgt $ 4.72M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AXR liegt bei 642.14M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.34M.