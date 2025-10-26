Der Echtzeitpreis von Axelrod by Virtuals beträgt heute 0.00730948 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AXR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AXR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Axelrod by Virtuals beträgt heute 0.00730948 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AXR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AXR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über AXR

AXR-Preisinformationen

Offizielle AXR-Website

AXR-Tokenökonomie

AXR-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Axelrod by Virtuals Logo

Axelrod by Virtuals Preis (AXR)

Nicht aufgelistet

1 AXR zu USD Echtzeitpreis:

$0.00730948
$0.00730948$0.00730948
+1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Axelrod by Virtuals (AXR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:46:18 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00671161
$ 0.00671161$ 0.00671161
24H Tief
$ 0.01129625
$ 0.01129625$ 0.01129625
24H Hoch

$ 0.00671161
$ 0.00671161$ 0.00671161

$ 0.01129625
$ 0.01129625$ 0.01129625

$ 0.04937155
$ 0.04937155$ 0.04937155

$ 0.00163668
$ 0.00163668$ 0.00163668

+5.07%

+1.20%

+183.30%

+183.30%

Der Echtzeitpreis von Axelrod by Virtuals (AXR) beträgt $0.00730948. In den letzten 24 Stunden wurde AXR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00671161 und einem Höchstpreis von $ 0.01129625 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AXR liegt bei $ 0.04937155, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00163668.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AXR im letzten Stunde um +5.07%, in den letzten 24 Stunden um +1.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +183.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Axelrod by Virtuals (AXR) Marktinformationen

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

--
----

$ 7.34M
$ 7.34M$ 7.34M

642.14M
642.14M 642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Axelrod by Virtuals beträgt $ 4.72M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AXR liegt bei 642.14M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.34M.

Axelrod by Virtuals (AXR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Axelrod by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Axelrod by Virtuals zu USD bei $ +0.0008821526.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Axelrod by Virtuals zu USD bei $ -0.0039853185.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Axelrod by Virtuals zu USD bei $ -0.01688555119780216.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.20%
30 Tage$ +0.0008821526+12.07%
60 Tage$ -0.0039853185-54.52%
90 Tage$ -0.01688555119780216-69.78%

Was ist Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Axelrod by Virtuals (AXR) Ressource

Offizielle Website

Axelrod by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Axelrod by Virtuals (AXR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Axelrod by Virtuals-(AXR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Axelrod by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Axelrod by Virtuals-Preisprognose an!

AXR zu lokalen Währungen

Axelrod by Virtuals (AXR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Axelrod by Virtuals (AXR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AXR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Axelrod by Virtuals (AXR)

Wie viel ist Axelrod by Virtuals (AXR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AXR in USD beträgt 0.00730948 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AXR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AXR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00730948. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Axelrod by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von AXR beträgt $ 4.72M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AXR?
Das Umlaufangebot von AXR beträgt 642.14M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AXR?
AXR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04937155 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AXR?
AXR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00163668 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AXR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AXR beträgt -- USD.
Wird AXR dieses Jahr noch steigen?
AXR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AXR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:46:18 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,429.44
$112,429.44$112,429.44

+0.93%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.65
$3,982.65$3,982.65

+1.26%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05329
$0.05329$0.05329

-22.31%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3005
$6.3005$6.3005

-14.17%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

+1.56%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,429.44
$112,429.44$112,429.44

+0.93%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.65
$3,982.65$3,982.65

+1.26%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6299
$2.6299$2.6299

+1.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.90
$194.90$194.90

+1.56%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19876
$0.19876$0.19876

+1.28%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5985
$0.5985$0.5985

+897.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000093
$0.000000000000093$0.000000000000093

-29.54%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050755
$0.050755$0.050755

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2099
$0.2099$0.2099

-80.61%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5985
$0.5985$0.5985

+897.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000260
$0.0000000000000000000260$0.0000000000000000000260

+136.36%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009000
$0.000000000000000009000$0.000000000000000009000

+63.63%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15348
$0.15348$0.15348

+87.85%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114240
$0.114240$0.114240

+44.69%