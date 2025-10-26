Awoke (AWOKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02508682 $ 0.02508682 $ 0.02508682 24H Tief $ 0.02592805 $ 0.02592805 $ 0.02592805 24H Hoch 24H Tief $ 0.02508682$ 0.02508682 $ 0.02508682 24H Hoch $ 0.02592805$ 0.02592805 $ 0.02592805 Allzeithoch $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Niedrigster Preis $ 0.01917443$ 0.01917443 $ 0.01917443 Preisänderung (1H) +0.75% Preisänderung (1T) -0.48% Preisänderung (7T) -1.85% Preisänderung (7T) -1.85%

Der Echtzeitpreis von Awoke (AWOKE) beträgt $0.02576377. In den letzten 24 Stunden wurde AWOKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02508682 und einem Höchstpreis von $ 0.02592805 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AWOKE liegt bei $ 6.33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01917443.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AWOKE im letzten Stunde um +0.75%, in den letzten 24 Stunden um -0.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Awoke (AWOKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.79K$ 25.79K $ 25.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 25.79K$ 25.79K $ 25.79K Umlaufangebot 1000.00K 1000.00K 1000.00K Gesamtangebot 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Awoke beträgt $ 25.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AWOKE liegt bei 1000.00K, das Gesamtangebot bei 999997.35332. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.79K.