Der Echtzeitpreis von Awoke beträgt heute 0.02576377 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AWOKE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AWOKE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über AWOKE

AWOKE-Preisinformationen

Offizielle AWOKE-Website

AWOKE-Tokenökonomie

AWOKE-Preisprognose

Awoke Preis (AWOKE)

1 AWOKE zu USD Echtzeitpreis:

$0.02576377
$0.02576377
-0.40%1D
USD
Awoke (AWOKE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:33:12 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02508682
24H Tief
$ 0.02592805
24H Hoch

$ 0.02508682
$ 0.02592805
$ 6.33
$ 0.01917443
+0.75%

-0.48%

-1.85%

-1.85%

Der Echtzeitpreis von Awoke (AWOKE) beträgt $0.02576377. In den letzten 24 Stunden wurde AWOKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02508682 und einem Höchstpreis von $ 0.02592805 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AWOKE liegt bei $ 6.33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01917443.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AWOKE im letzten Stunde um +0.75%, in den letzten 24 Stunden um -0.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Awoke (AWOKE) Marktinformationen

$ 25.79K
--
$ 25.79K
1000.00K
999,997.35332
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Awoke beträgt $ 25.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AWOKE liegt bei 1000.00K, das Gesamtangebot bei 999997.35332. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.79K.

Awoke (AWOKE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Awoke zu USD bei $ -0.00012432089811732.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Awoke zu USD bei $ -0.0097967637.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Awoke zu USD bei $ -0.0256354947.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Awoke zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00012432089811732-0.48%
30 Tage$ -0.0097967637-38.02%
60 Tage$ -0.0256354947-99.50%
90 Tage$ 0--

Was ist Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Awoke (AWOKE) Ressource

Offizielle Website

Awoke-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Awoke (AWOKE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Awoke-(AWOKE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Awoke zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Awoke-Preisprognose an!

AWOKE zu lokalen Währungen

Awoke (AWOKE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Awoke (AWOKE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AWOKE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Awoke (AWOKE)

Wie viel ist Awoke (AWOKE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AWOKE in USD beträgt 0.02576377 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AWOKE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AWOKE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02576377. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Awoke?
Die Marktkapitalisierung von AWOKE beträgt $ 25.79K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AWOKE?
Das Umlaufangebot von AWOKE beträgt 1000.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AWOKE?
AWOKE erreichte einen Allzeithochpreis von 6.33 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AWOKE?
AWOKE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01917443 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AWOKE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AWOKE beträgt -- USD.
Wird AWOKE dieses Jahr noch steigen?
AWOKE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AWOKE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Awoke (AWOKE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

